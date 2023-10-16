Поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощили американские запасы, вследствие этого Вашингтон не будет иметь возможности принять участие в других конфликтах. Об этом 15 октября заявил в эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук, запись трансляции есть на платформе YouTube.

«Это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно», — сказал он.

По словам Болдука, власти Соединенных Штатов раздумывают обо всем, кроме «способов вести и выигрывать» вооруженные конфликты. Он подчеркнул, что руководство страны больше не может обманывать граждан США на эту тему.

«Нам нужно начать говорить правду, чего мы не делали уже очень давно», — подытожил генерал американской армии в отставке.

Ранее в этот день помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю.

Как заявил Байден 15 октября, США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Однако обозреватель ABC News Джон Лайонс отметил, что Соединенные Штаты продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от украинского конфликта подход к предоставлению военной помощи. Как указал Лайонс, «решительная и реальная» поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной помощи» Украине со стороны Запада.

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

13 октября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. По мнению Джонсона, Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем.

Также американский журналист Стивен Гарднер сказал, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за конфликтов в Израиле и на Украине.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин 10 октября выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан Израилю, США не будут это делать 50 на 50.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.