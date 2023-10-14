В ООН заявили об отсутствии у большинства жителей Газы доступа к чистой воде

После прекращения подачи Израилем воды в сектор Газа больше половины населения палестинского анклава оказались лишены доступа к этому жизненно важному ресурсу. Об этом сообщило 13 октября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«У большинства людей нет доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения ее подачи по водопроводным сетям и прекращения работы установок по опреснению и очищению воды. В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний», — говорится в заявлении.

В УКГВ сообщили, что к вечеру 13 октября десятки тысяч человек эвакуировались из Газы. При этом до призыва число внутренне перемещенных палестинцев уже превышало 400 тыс. человек.

С 11 октября в Газе, добавили там, происходит полное отключение электроэнергии, что поставило основные службы здравоохранения, водоснабжения и санитарии на грань коллапса и усугубило отсутствие продовольственной безопасности.

Ранее в этот день представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил об осведомленности Организации Объединенных Наций (ООН) заявлением Израиля, что 1,1 млн палестинцев должны произвести эвакуацию на юг сектора Газа в течение 24 часов. Представитель Генерального секретаря ООН подчеркнул, что данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников всемирной организации, в том числе тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях ООН, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.

В этот же день в газете The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника сообщили, что Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в секторе Газа беженцам эвакуироваться из него на египетскую территорию.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе потребовал обеспечить открытие безопасных гуманитарных коридоров для доставки медпомощи и продовольствия в Газу. Аналогичное заявление сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., включая 614 детей, пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.