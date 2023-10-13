Путин заявил об утрате Молдавией своей идентичности
Молдавия утрачивает свою идентичность, что является выбором властей государства, помешать руководству страны может только народ. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.
«Такая страна, как Молдова, она практически утрачивает свою идентичность. Элита этой страны вообще считает, что они не молдаване. Они называют себя румынам», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что полная утрата идентичности страны это выбор сегодняшнего руководства Молдавии. По его словам, этому никто не может помешать, кроме народа государства.
Еще в июле посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин рассказал «Известиям», что официальная политика румынских властей направлена на поддержку интеграционного курса Молдавии в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Он отметил, что в радикально-националистическом — румыноунионистском — сегменте политических кругов в Бухаресте существует идея возрождения «Большой Румынии» и при этом выдвигаются претензии на ряд территорий (в том числе Северную Буковину, некоторые причерноморские земли современной Украины и не только).
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Молдавия рискует потерять суверенитет при сближении с военно-политическим блоком. Она отметила, что постсоветское пространство является для Североатлантического альянса своего рода полигоном для геополитической конфронтации с РФ.
В июне 2022 года бывший президент Молдавии Игорь Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и НАТО.
Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к ЕС в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, в июне, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление.