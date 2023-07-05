Посол РФ рассказал об идее возрождения «Большой Румынии» в Бухаресте

Официальная политика румынских властей направлена на поддержку интеграционного курса Молдавии в Евросоюз и НАТО, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

«Для Румынии исторически присуще патерналистские чувство по отношению к Республике Молдова. При этом официальная политика Бухареста основывается на принципе «двух румынских государств» и нацелена на всемерную поддержку интеграции Молдавии в Евросоюз и НАТО. Нынешнему проевропейскому правительству в Кишиневе оказывается немалая финансово-экономическая помощь», — говорил российский посол.

Кузьмин также отметил, что в радикально-националистическом — румыноунионистском — сегменте политических кругов в Бухаресте существует идея возрождения «Большой Румынии».

«Десятилетиями обсуждается идея возрождения «Великой (Большой) Румынии», и при этом выдвигаются претензии на ряд территорий (в том числе Северную Буковину, некоторые причерноморские земли современной Украины и не только)», — сказал посол.

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