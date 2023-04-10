Захарова предостерегла Молдавию от сближения с НАТО

Постсоветское пространство является для НАТО своего рода «полигоном» для геополитической конфронтации с Россией. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии, заявила 10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала слова первого заместителя генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, который в интервью румынскому агентству «Аджерпресс» заявил, что альянс готов оказать Молдавии дополнительную финансовую и политическую поддержку в условиях якобы возрастающего давления со стороны России.

«Находящиеся у власти в республике прозападные силы последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам. При этом мнением молдавских граждан мало кто интересуется», — отметила Захарова.

При этом она напомнила, что углубление сотрудничества некоторых государств с НАТО привели к «цветным революциям», государственным переворотам, политической нестабильности и экономическим кризисам. Особенно, подчеркнула Захарова, это касается стран постсоветского пространства.

«Попытки втянуть Молдавию в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения альянса», — добавила официальный представитель МИД.

Захарова также выразила надежду на то, что в Молдавии еще остались политические силы, «способные осознать, что сближение с НАТО чревато потерей суверенитета».

«Безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями», — заключила дипломат.

В январе этого года президент Молдавии Майя Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО. Членство в альянсе поддержали бы только 22,4% местных жителей.

В июне экс-президент Молдавии Игорь Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам бывшего главы государства, Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.