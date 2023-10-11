Французские солдаты начали покидать Ниамей под контролем ВС Нигера

Французские солдаты покидают Ниамей, столицу Нигера, под контролем вооруженных сил (ВС) страны. За этим процессом 10 октября наблюдал корреспондент «Известий» Исмаил Мусса.

Этот отъезд военных Франции называют победой нигерийского народа, в особенности победой тех, кто со 2 сентября участвует в сидячей забастовке перед авиабазой 101 в Ниамее, где располагалась военная база французов.

«Мы видели, как уходят французские солдаты. Это действительно облегчение. Но это не значит, что мы собираемся отказаться от борьбы, это только начало», — рассказал местный житель Ибрагим Сули.

Французы покидают территорию Ниамея со всем своим арсеналом. Французские военные пройдут более 1400 км под серьезным сопровождением нигерийских военных до достижения Чада, который является их базой.

О том, что Франция начала выводить свои войска с территории Нигера, сообщалось ранее в этот день. 6 октября сообщалось, что Франция должна начать выводить войска с территории Нигера 9-го числа. Военнослужащих планируют передислоцировать в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле.

24 сентября Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера. По его словам, дальнейшее сотрудничество с этой африканской страной невозможно, поскольку нынешнее правительство Нигера, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.

Перед этим, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.