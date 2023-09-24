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Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера

Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера, сотрудничество Парижа и Ниамея должно быть прекращено. Об этом лидер страны заявил в эфире телеканалов TF1 и France 2 в воскресенье, 24 сентября. Интервью опубликовал журнал Politique.

«Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию», — заявил Макрон.

По его словам, дальнейшее сотрудничество с этой африканской страной невозможно, поскольку нынешнее правительство Нигера, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.

Также президент Франции объявил и о решении отозвать с территории страны и своих военных — все представители французского воинского контингента окончательно покинут Нигер к концу года.

«Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы. Мы не намерены вмешиваться, если в Африке происходит государственный переворот», — подчеркнул Макрон.

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Ранее, 24 сентября, Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

Перед этим, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

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