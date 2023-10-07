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Al Jazeera сообщил о начале вывода войск Франции из Нигера 9 октября

Al Jazeera: вывод войск Франции из Нигера начнется 9 октября
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Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou
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Франция начнет выводить войска с территории Нигера 9 октября. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает телеканал Al Jazeera.

Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле, цитирует материал ТАСС.

По данным источников, на которые опирается Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента, как только было определено новое место дислокации военных.

До этого агентство AFP 5 октября со ссылкой на Главный штаб ВС Франции сообщило, что французские военные начнут покидать Нигер в течение недели, а на полный вывод войск понадобиться примерно три месяца. Тогда уточнялось, что первыми будут передислоцированы 400 военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции «Альмахау» близ границы с Мали.

Всего вывод контингента в составе около 1 тыс. человек займет примерно три месяца.

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Ранее, 24 сентября, Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера. По его словам, дальнейшее сотрудничество с этой африканской страной невозможно, поскольку нынешнее правительство Нигера, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.

Перед этим, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

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