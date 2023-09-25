Уходят по-французски: почему Макрон объявляет о выводе войск из Нигера

Решение Франции вывести войска из Нигера, где недавно произошел государственный переворот, ставит окончательный крест на планах ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начать интервенцию, считают эксперты. По их словам, Эммануэль Макрон пошел на такой шаг, поскольку Париж осознал, что неспособен добиться изоляции новых властей. О том, как Пятая республика теряет влияние в регионе и что происходит с американской базой, аналитики рассказали «Известиям».

Мнения экспертов

Писатель и эксперт по Африканскому региону Ихаб Нафи’а:

«Вопрос о военной интервенции стран ЭКОВАС больше не стоит на повестке. Нигерия, которая объявила об инициативе по вторжению, решила отступить от подобного шага. Все остальные участники понимают бессмысленность решения вопроса таким путем. К тому же недавнее подписание тремя странами — Мали, Буркина Фасо и Нигером — совместного оборонительного пакта представляет собой настоящую революцию внутри африканского общества. Это послание всему постколониальному миру, что народы Африки способны постоять за себя и определять свои политические и экономические повестки, наряду с распоряжением природными ресурсами.

Подписанный пакт будет формировать противовес профранцузским силам в регионе. Стоит ожидать нового освободительного движения времен 1960-х годов. После военного переворота США и новые власти Ниамея возобновили соглашение между странами по борьбе с терроризмом. Таким образом, Вашингтон признает переходное правительство и сохраняет свое военное присутствие — что вызывает новые трения с Францией».

Справка «Известий» Переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года — военные свергли профранцузского лидера Мухамада Базума и объявили формирование переходного правительства. Страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) пригрози военным вторжением для восстановления конституционного порядка. 24 сентября французский лидер Эмануэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 о начале вывода войск с территории страны. Французский воинский контингент в этом африканском государстве насчитывает примерно 1,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, президент Франции пообещал отозвать из Ниамея французского посла. Передислокацию осуществляют и американцы, хотя пока только в рамках африканской страны. В начале сентября в Пентагоне заявили, что военное командование приняло решение о перегруппировке контингента со 101-й базы в столице на военно-воздушную 201-ю базу в городе Агадис, который расположен в центральной части страны. Численность американских войск в стране составляет около 1,1 тыс. солдат.



Суданский журналист и эксперт по африканскому региону Мухаммад Аль-Асбат:

«Решение о выводе Францией войск своего военного контингента и закрытие дипломатической миссии могло бы быть принято гораздо раньше. Отказ Парижа от признания новых властей в Нигере в начале событий показался крайне нелогичным. На фоне последних событий во Франции проходит полный пересмотр экономического и военного сотрудничества с ее бывшими колониями наряду с миграционными вопросами.

ЭКОВАС не способно вести полномасштабную войну против Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Все предыдущие военные операции имели малый успех. Вторжение может повлечь за собой широкую войну во всем регионе. Но у трех упомянутых стран имеется очень мощный военный потенциал — блицкрига не получится».

Исследователь Института Африки РАН Никита Панин:

«Вывод французских войск и свертывание дипломатического присутствия Франции в Нигере — это в принципе такой финальный аккорд в политике повышения ставок. Они достигли какого-то критического уровня и наложились на то, что в практическом плане Франция не смогла добиться каких-то дивидендов от своей политики, то есть не достигла международной изоляции Нигера. Она фактически признала поражение на этой линии и приняла такое решение.

Что касается перегруппировки американских войск из столицы в центр страны, то здесь трудно говорить о том, почему было принято именно такое решение. Но в принципе важно заметить, что США с самого начала всех событий после переворота заняли позицию гораздо более осторожную и выжидательную. Никакой антиамериканский риторики нет. При этом американская база беспилотников в Нигере позволяет военному командованию контролировать приграничные территории, которые считаются наиболее активными, и Большой Сахель».