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Франция начала вывод войск из Нигера

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Фото: AP/Jerome Delay
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Французские военные начали покидать Нигер. Об этом 10 октября сообщило агентство AFP.

«Первые отъезды начались. Они проходят согласно плану, продолжается координация», — заявили изданию во французском Генштабе.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что Франция должна начать выводить войска с территории Нигера 9-го числа. Военнослужащих планируют передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле.

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24 сентября Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера. По его словам, дальнейшее сотрудничество с этой африканской страной невозможно, поскольку нынешнее правительство Нигера, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.

Перед этим, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

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