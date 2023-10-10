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Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы

Байден: США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы предостеречь других региональных игроков от попыток воспользоваться обострением. Об этом 10 октября заявил президент страны Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это», — заявил он.

Американский лидер напомнил, что США перебросили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу, а также усилили боевую авиацию в этом регионе.

«Если потребуется, мы готовы принять дополнительные подобные меры», — добавил Байден.

Президент США подчеркнул, что «терроризму нет оправдания», и отметил, что Америка обеспечит Израиль всем необходимым для ответа на вылазку ХАМАС.

«Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем всё возможное, чтобы у него было всё необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение», — сказал Байден.

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Ранее в этот день издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщило о возможном размещении США второго авианосца вблизи Израиля. По их информации, военный корабль USS Dwight D. Eisenhower и сопровождающие его корабли должны были отправиться на Ближний Восток на этой неделе, при этом достигнут берегов еврейского государства они не раньше, чем через две недели.

Между тем, первый отправленный США авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли должны прибыть в акваторию Израиля уже во вторник.

9 октября Джо Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, Евросоюзом и Палестиной. Позднее он дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

ХАМАС начал обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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