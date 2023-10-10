Мать попавшей в плен к ХАМАС гражданки ФРГ рассказала о ее состоянии

Гражданка Германии Шани Лук, фотографии которой из пикапа боевиков ХАМАС облетели весь мир, жива, однако ее состояние оценивается как тяжелое. Она находится в больнице в секторе Газа. Об этом 10 октября в видеообращении сообщила ее мать Рикарда Лук.

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — говорит женщина в видеообращении, которое опубликовало издание Tagesschau.

Рикарда призвала сделать всё возможное, чтобы эвакуировать девушку, отметив, что каждая минута в этом вопросе критически важна и нужно действовать быстро.

В первые дни палестино-израильского конфликта в СМИ разлетелось видео, на котором неизвестная девушка лежит в пикапе боевиков ХАМАС в полуголом виде лицом вниз, ноги ее были неестественно вывернуты. По этой записи Рикарда опознала свою дочь.

Ранее в этот день глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинское движение не будет вести ни с кем переговоры о заложниках до окончания боевых действий. В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия проверяет информацию о том, что несколько лиц с гражданством РФ оказались в плену у ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израиль объявил о призыве резервистов на военную службу и начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже власти объявили о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

10 октября посольство Израиля в США сообщило о гибели 1008 в еврейском государстве. Как минимум 3418 израильтян получили ранения. Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестина пытается вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Она хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.