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В Кремле прокомментировали сообщения о захваченных в плен ХАМАС россиянах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия проверяет информацию о том, что несколько лиц с российским гражданством оказались в плену у исламистского движения ХАМАС. Об этом во вторник, 10 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы контактируем с палестинцами, была информация, что лица, которые имеют гражданства РФ, являются заложниками, выясняется так это или не так, и дальнейшая судьба этих людей», — рассказал он в беседе с журналистами.

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На данный момент есть подтвержденные данные о гибели двух российских граждан.

При этом по словам посла РФ Анатолия Викторова, в посольство Израиля поступили сотни заявлений от россиян с просьбами об эвакуации.

Ранее, 9 октября, заместитель главы палестинского исламистского движения ХАМАС Муса Абу Марзук в телефонном разговоре с изданием Al Jazeera сообщил, что в плену у организации находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.

В этот же день стало известно о гибели главного редактора новостного издания «Аль-Хамса» Саида Радван аль-Тавила и неназванного фотографа агентства «Хабар» после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в городе Газа. Также серьезные ранения получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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