В Израиле сообщили о более 1 тыс. погибших в результате нападения ХАМАС

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль погибло 1008 человек, 10 октября сообщило посольство страны в США на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным дипломатического ведомства, как минимум 3418 израильтян получили ранения.

По стране за три дня было выпущено более 4969 ракет, заключили в посольстве.

Ранее во вторник сообщалось, что военно-воздушные силы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 250 целям в секторе Газа в течение дня. Также войска ЦАХАЛ атаковали подземный тоннель в районе Рафаха, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.

Кроме того, военнослужащие армии обороны Израиля задержали более 40 подозреваемых в терроризме палестинцев в результате рейдов в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.