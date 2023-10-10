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Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу

Quds: израильские войска вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Ilia Yefimovich
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Армия Израиля вторглась в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, идут бои. Об этом 10 октября сообщил палестинский портал Quds.

«Израильские силы ворвались в город Наблус... Идут вооруженные столкновения», — говорится в сообщении.

Город Наблус находится в Палестинской автономии приблизительно в 100 км от сектора Газа.

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Накануне израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на военных сообщила, что армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа.

Также стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 900 человек, по меньшей мере 2741 человек пострадал. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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