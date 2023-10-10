Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном. Об этом 9 октября заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и всё, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США. — Ред.)», — заявил журналист.

Как отметил Карлсон, обострение палестино-израильского конфликта уже спровоцировало рост цен на энергоносители. Он считает, что при продолжении этого тренда, США столкнутся с более серьезной депрессией, чем та, которая была в 1930-х годах.

По его словам, порядка 10 млн человек приехали в США из беднейших стран мира за последние три года. При этом большинство из них живут за счет государственного обеспечения. Карлсон призвал задуматься, к чему может привезти ситуация, в которой американское правительство обанкротится.

Также Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, который выступил с угрозами в адрес Ирана, обещая «тяжелые последствия» за возможное вмешательство в конфликт. Журналист подчеркнул, что 70-летний сенатор не имеет представления о том, что случится, если США в действительности начнут наносить удары по Ирану. Карлсон заявил, что Грэм об этом даже не думал, поскольку его это не волнует.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 900 человек, по меньшей мере 2741 человек пострадал. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.