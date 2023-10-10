Реклама
Прямой эфир
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС
Мир
В Германии допустили распад Евросоюза
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35М ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Армия
Военные медики впервые провели операцию на открытом сердце в зоне СВО
Армия
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Российских владельцев Volvo отключили от фирменных приложений
Мир
В Германии заявили о постигшей правительство Шольца катастрофе
Происшествия
Скорая помощь с пациентом и поливомоечная машина столкнулись на МКАД
Сюжет:

Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке

Журналист Карлсон: США ждет ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке
0
Фото: Global Look Press/Nasser Ishtayeh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном. Об этом 9 октября заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и всё, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США. — Ред.)», — заявил журналист.

Как отметил Карлсон, обострение палестино-израильского конфликта уже спровоцировало рост цен на энергоносители. Он считает, что при продолжении этого тренда, США столкнутся с более серьезной депрессией, чем та, которая была в 1930-х годах.

По его словам, порядка 10 млн человек приехали в США из беднейших стран мира за последние три года. При этом большинство из них живут за счет государственного обеспечения. Карлсон призвал задуматься, к чему может привезти ситуация, в которой американское правительство обанкротится.

Также Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, который выступил с угрозами в адрес Ирана, обещая «тяжелые последствия» за возможное вмешательство в конфликт. Журналист подчеркнул, что 70-летний сенатор не имеет представления о том, что случится, если США в действительности начнут наносить удары по Ирану. Карлсон заявил, что Грэм об этом даже не думал, поскольку его это не волнует.

Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис
Республиканцы требуют наказать Иран, демократы — в смятении

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 900 человек, по меньшей мере 2741 человек пострадал. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023