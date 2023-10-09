В пригороде Иерусалима ударом ХАМАС повреждена мечеть имени Кадырова

Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова повреждена в пригороде Иерусалима в результате обстрела ХАМАС. Об этом 9 октября говорится в сообщении израильского МИДа в его русскоязычном Telegram-канале.

Ракета была выпущена по селению Абу-Гош.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — отметили в израильском дипломатическом ведомстве.

Опубликована фотография, на которой над зданием мечети поднимается столб дыма.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Иерусалиме и регионе Ха-Шфела около 17:05 мск. В этот же день сигналы тревоги также прозвучали в центральной части Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже министр обороны Израиля заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

9 октября израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа.