Конфликт между Израилем и Палестиной — суть, обострение, последние новости

Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября перешел в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы». Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально объявила о переходе в состояние войны. Как развиваются события, читайте в материале «Известий».

Конфликт между Израилем и Палестиной — кратко

В 1948 году Израиль официально объявил о своей независимости и отделился от палестинского государства. Однако практически сразу арабы из Египта, Ирака, Сирии, Иордании и Ливана вторглись на территорию новоиспеченной страны, начались вооруженные противостояния. Ряд территорий — сектор Газа, Голанские высоты и Западный берег, Синайский полуостров — переходил от государства к государству в зависимости от превосходства одной из сторон.

В 1967 году израильская армия за шесть дней разгромила силы Египта, Иордании и Сирии и взяла под свой контроль спорные территории. С тех пор палестинцы пытаются добиться того, чтобы границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны, с возможным обменом территориями. В частности, Палестина добивается создания своего государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим намерена сделать его столицей. В свою очередь, Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Что такое ХАМАС

ХАМАС — палестинская исламистская группировка и правящая политическая сила в секторе Газа. Между Израилем и боевиками ХАМАС не раз происходили жестокие вооруженные столкновения: операция «Литой свинец» (2008 год), операция «Столп обороны» (2012 год) и операция «Нерушимая скала» (2014 год).

Что случилось между Израилем и Палестиной — кратко

Утром 7 октября начался новый виток вооруженного конфликта. Боевики ХАМАС начали масштабное вторжение на территорию Израиля через сектор Газа. Операция исламистов получила название «Буря Аль-Аксы», так как причиной нападения названо нарушение израильтянами «красных» линий в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Захватчики заняли семь районов Израиля. Власти еврейского государства объявили чрезвычайное положение, а армия начала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Как заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна официально перешла в состояние войны, на службу призвали резервистов. Израиль начал проведение операции «Железные мечи».

Конфликт между Израилем и Палестиной — погибшие и пострадавшие

По данным на 9 октября, число погибших в результате нападения боевиков израильтян превысило 800 человек. Еще 2,4 тыс. пострадало.

Кроме того, боевики ХАМАС захватили в плен более 100 человек, по словам руководства, среди них есть высокопоставленные офицеры.

На территории сектора Газа число погибших достигло 493, 2751 человек получил ранения. Тысячи семей покинули свои дома.

Данных о погибших или раненых россиянах на территориях боевых действий в дипломатические ведомства не поступало. При этом по меньшей мере четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести.

Конфликт между Израилем и Палестиной — последние новости

8 октября Нетаньяху объявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи», в результате которого было ликвидировано большинство боевиков ХАМАС. Политик пообещал населению страны вернуть чувство безопасности и обеспечить победу еврейского государства.

В свою очередь, глава минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале тотальной блокады территории сектора Газа. В ночь на 9 октября истребители, вертолеты и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в палестинском анклаве.

10 октября Евросоюз созывает экстренное собрание глав МИД стран по ситуации с обострением палестино-израильского конфликта. Главной темой на повестке встречи станут шаги по деэскалации и содействие мирному разрешению кризиса.