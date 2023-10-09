ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября

Европейский союз проведет экстренное заседание министров иностранных дел стран объединения 10 октября в связи с ситуацией в Израиле, заявил в понедельник, 9 октября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

О проведении встречи он сообщил в соцсети X, подчеркнув глубокую обеспокоенность объединения нынешним конфликтом.

В повестке дня встречи запланировано «обсуждение эскалации насилия, содействие диалогу и изучение потенциальных действий по деэскалации ситуации».

«Евросоюз, признавая свою роль в международном сообществе, надеется внести значимый вклад в поиск мирного решения», — написал Боррель.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние.

Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены ЛАГ должны внести вклад в решение по прекращению кровопролития в Ближневосточном регионе.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.