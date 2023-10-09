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Эксперт объяснил неспособность разведки Израиля предсказать атаку на страну

Военный эксперт Михайлов заявил о сложности вербовки агентов в ХАМАС
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Нельзя говорить о провале израильской разведки — она работала в тех условиях, которые были предложены. Об этом генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов заявил в понедельник, 9 октября.

«Разведка работает в тех условиях, которые предложены. Если у них не было своих позиций в ХАМАС, что они могли сделать? Мы часто судим о разведке по голливудским стандартам, но агентурная работа в моносреде, где люди исповедуют определенные принципы, очень сложна. Внедрить своих людей в нее еще сложнее», — сказал Михайлов в разговоре с Lenta.Ru.

Он также напомнил, что разоблачение потенциального агента разведки Израиля членами ХАМАС грозило бы ему не только высшей мерой, но и зверствами в отношении этого человека. По его словам, не стоит поддаваться на разговоры о том, что разведка что-то прозевала.

«ХАМАС — это агрессивная террористическая организация, очень сплоченная, с эффективной контрразведкой, способной выявить и пресечь любые подходы к членам организации. Так что я бы не сказал, что был провал разведки Израиля. Было просто отсутствие возможностей», — подчеркнул эксперт.

По его словам, поставки оружия ХАМАС тоже можно было не заметить. Михайлов напомнил, что стрелковое оружие есть практически у каждой палестинской семьи, оно накапливалось в регионе долгое время. Генерал-майор также допустил, что более тяжелое вооружение мог поставлять Египет, используя в том числе сеть подземных тоннелей.

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Накануне газета The New York Times (NYT) написала, что ни одна из разведывательных служб Израиля не давала конкретных предупреждений о подготовке нападения со стороны ХАМАС.

Собеседники издания заявили, что внезапная субботняя атака на израильскую территорию продемонстрировала «ошеломительный провал» разведки еврейского государства, сообщается на сайте kp.ru. Они отметили отсутствие реакции на предостережения, подавление ПРО и вероятную неготовность Вооруженных сил Израиля.

По мнению источников газеты в США, палестинское движение добилось «полной тактической внезапности», которая привела к гибели по меньшей мере 700 человек. Отмечается, что нападение ХАМАС удивило также многие западные спецслужбы, которые, однако, не отслеживают деятельность палестинских сил столь же внимательно, как Израиль и Египет.

В тот же день израильская газета Haaretz также сообщила со ссылкой на источники, что разведка страны не знала о готовящемся нападении со стороны сектора Газа. По ее данным, Вооруженные силы Израиля долго не могли осознать масштабов нападения и правильно организовать логистику, передает НСН.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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