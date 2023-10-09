NYT сообщила об отсутствии у разведки Израиля данных о нападении ХАМАС

Ни одна из разведывательных служб Израиля не давала конкретных предупреждений о подготовке нападения со стороны ХАМАС, сообщила 8 октября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и нынешних американских и израильских должностных лиц.

Собеседники заявили, что внезапная субботняя атака на израильскую территорию продемонстрировала «ошеломительный провал» разведки еврейского государства. Они отметили отсутствие реакции на предостережения, подавление ПРО и вероятную неготовность вооруженных сил Израиля.

По мнению источников газеты в США, палестинское движение добилось «полной тактической внезапности», которая привела к гибели по меньшей мере 700 человек. Отмечается, что нападение ХАМАС удивило также многие западные спецслужбы, которые, однако, не отслеживают деятельность палестинских сил столь же внимательно, как Израиль и Египет.

Газета подчеркивает, что Израиль на протяжении ряда лет создавал сеть реагирования, в которую входят средства электронного перехвата, датчики и живые информаторы на территории сектора Газа. Аналитики задаются вопросами, каким образом израильская система противоракетной обороны «Железный купол» оказалась подавлена шквалом недорогих, но смертельных ракет, а также как ХАМАС удалось незаметно создать столь значительный ракетный арсенал.

По словам бывшего израильского чиновника, силы палестинского движения могли изучить уязвимые места данной системы. При этом эксперты аналитической компании Janes отмечают, что в ходе нападения ХАМАС мог воспользоваться новой системой ракетной атаки Rajum, а также небольшими беспилотниками для сброса боеприпасов на израильские боевые позиции.

Ранее в этот же день, 8 октября, израильская газета Haaretz также сообщила со ссылкой на источники, что разведка страны не знала о готовящемся нападении со стороны сектора Газа. По ее данным, вооруженные силы Израиля долго не могли осознать масштабов нападения и правильно организовать логистику.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Иоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.