СМИ сообщили, что разведка Израиля не знала о готовящейся атаке ХАМАС

Разведка Израиля не знала о подготовке нападения со стороны палестинского движения ХАМАС, а вооруженные силы страны долго не могли осознать масштабов нападения и организовать логистику, сообщила 8 октября газета Haaretz.

По ее информации, вторжение террористов застало органы безопасности Израиля врасплох. В отсутствие предупреждения разведки о нападении на местах не оказалось достаточного количества необходимых для реагирования сил, говорится в материале.

Кроме того, после начала вооруженных столкновений между Армией обороны Израиля и ХАМАС, военным потребовалось много времени для оценки масштаба ситуации, отмечает издание. Газета указывает также на слабую логистику ЦАХАЛ, которая привела к многочасовому ожиданию военнослужащими транспорта. Из-за этого в большинстве случаев солдаты и офицеры были вынуждены просить помощи друзей или родственников, чтобы добраться до места назначения, указывает Haaretz.

Ранее 8 октября газета также сообщила со ссылкой на источники, что Армия обороны Израиля уже после нападения сил ХАМАС обнаружила 29 брешей вдоль пограничного заграждения у сектора Газа. По информации издания, это позволило бойцам палестинского движения нарушить границу, оставшись необнаруженными.

Днем ранее, 7 октября, бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля профессор Чак Фрейлих заявил, что нападение ХАМАС на Израиль стало возможно из-за беспорядка в разведке и вооруженных силах страны. По его мнению, атака на израильскую территорию в субботу была допущена из-за «катастрофического провала» израильской разведки.

Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером, 8 октября, Галант пообещал беспрецедентный ответный удар палестинским радикалам из сектора Газа, который будут помнить и через 50 лет. Он отметил, что Палестина заплатит «очень высокую цену», а ХАМАС пожалеет о начале израильской военной операции.

Также этим вечером Армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.