Политолог допустил переход ряда законсервированных конфликтов в активную фазу

Ряд законсервированных конфликтов может перейти в активную фазу на фоне ситуации в Израиле. Об этом 9 октября «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«У меня ощущение, что конфликт на Ближнем Востоке — это новый элемент той глобальной нестабильности, которая будет сопровождать нас ближайшие десятилетия XXI века. Это сопутствующие инциденты, связанные с той глобальной проблемой или, наоборот, возможностью переустройства мира с монополярного на многополярный», — считает он.

Как отметил Денисов, последние несколько лет наблюдается «определенный коллапс» ключевых международных институтов: они не могут принимать эффективных решений.

«Проблемы, связанные и с региональной, и глобальной безопасностью, с фактическим признанием того, что международное право как таковое не существует. То есть мы станем сейчас свидетелями ситуации, когда старые, как бы уже законсервированные, а то и почти разрешенные конфликты будут вспыхивать с новой силой, потому что участники этих конфликтов, ощущая, что в нынешнее нестабильное переходное время можно силовым путем добиться определенных своих целей и задач, будут, конечно, пытаться использовать это», — сказал он.

До этого Денисов предположил, что Соединенные Штаты Америки и другие страны — участницы НАТО могут сместить фокус внимания с Украины на Израиль.

7 октября группировка ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной Палестиной войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев составляет около 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.