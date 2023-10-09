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Политолог допустил смещение фокуса внимания США с Украины на Израиль

Политолог Денисов: США и НАТО сместят фокус внимания с Украины на Израиль
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Соединенные Штаты Америки и другие страны — участницы НАТО могут сместить фокус внимания с Украины на Израиль. Об этом 9 октября «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Совершенно очевидно, что для США, если, допустим, брать эти единицы и примерять их к весам, то есть Украина и Израиль, конечно же, Израиль будет перевешивать. Мы прекрасно понимаем, какое израильское лобби находится в США, как эти страны инкорпорированы друг в друга. И в этом отношении ожидать чего-то другого, что Украина останется приоритетом, а Израиль будет второстепенной страной для США, конечно же, не приходится», — сказал он.

Денисов добавил, что также и другие государства, входящие в состав Североатлантического альянса, вполне возможно, будут переориентироваться на израильский вектор.

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Накануне сенатор Алексей Пушков написал в Telegram-канале, что приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле.

7 октября группировка ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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