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СМИ сообщили о ранении двух израильских туристов в ходе стрельбы в Александрии

В Египте полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами
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Фото: Global Look Press/Khaled Omar
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Двое израильских туристов погибли в результате стрельбы в Александрии. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» в воскресенье, 8 октября, со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

«Двое израильских туристов были убиты в результате перестрелки после того, как полицейский открыл огонь по туристической группе в Александрии», — сообщает телеканал.

Отмечается, что полицейский открыл огонь из личного оружия по группе туристов в районе Маншея. Сотрудники египетской службы безопасности начали расследование этого инцидента.

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Ранее в этот день сообщалось, что Израиль обратился с просьбой к Египту оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных палестинской группировкой ХАМАС. Газета The Wall Street Journal писала, что точное число пленных неизвестно. По словам источников издания, палестинское движение потеряло связь с некоторыми боевиками, которые удерживают заложников. Кроме того, согласно их словам, гражданские лица также участвовали в захвате.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность взяло на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа.

В этот же день стало известно, что мирных жителей, которых палестинские боевики удерживали в населенном пункте Беэри в южной части Израиля, освободили. Замглавы ХАМАС Салих аль-Арури ранее отмечал, что силы движения взяли достаточно заложников, чтобы обменять всех палестинцев.

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