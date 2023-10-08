В США испугались новой российской ракеты «Буревестник»

Новую российскую межконтинентальную ракету «Буревестник» с ядерной установкой невозможно перехватить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). На это указал телеканал CNN.

«Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны», — сказал ведущий в ходе обсуждения ракет «Буревестник» на телеканале, опубликованного на YouTube-канале 6 октября.

Он добавил также, что новая российская крылатая ракета имеет практически неограниченную дальность. Журналистка Джил Доэрти, в свою очередь, указала на то, что «Буревестник» «представляет большую угрозу».

Обсуждение на телеканале происходило после того, как 5 октября президент России Владимир Путин заявил о проведении последнего успешного испытания «Буревестника». Тогда же он сообщил о завершении работы над ракетной системой «Сармат». Глава государства отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство.

Комментируя заявление российского лидера, экс-аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн 7 октября указал на то, что гиперзвуковые ракеты России дали стране огромное преимущество перед США. Макговерн выразил мнение, что разработчики российского оружия способны на нечто невероятное.

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» назвал крылатую ракету «Буревестник» уникальным средством, не имеющим аналогов в мире. Он рассказал, что в качестве двигателя используется в том числе ядерный реактор, который позволяет ракете достаточно долгое время находиться в воздухе и практически не иметь ограничений по дальности. За счет этого, по словам Кнутова, «Буревестник» может обходить места нахождения противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также двигаться на предельно малых высотах и быть малозаметной, неся при этом мощную ядерную боевую часть.