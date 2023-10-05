Путин заявил о завершении работы над «Сарматом»

Президент России Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что работы над ракетой «Сармат» закончены.

«Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом» — над сверхтяжелой ракетой», — сказал он.

Глава государства добавил, что нужно завершить административно-бюрократические процедуры, затем перейти к массовому производству оружия и постановки его на боевое дежурство.

1 сентября Military Watch Magazine написал, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» еще больше увеличит разрыв между Россией и США в их стратегических ядерных силах. Там отмечается, что одна такая ракета потенциально способна опустошить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса.

РК «Сармат» впервые был запущен 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда президент РФ Владимир Путин обратил внимание на отсутствие аналогов «Сармата».

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.