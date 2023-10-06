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Военный эксперт назвал крылатую ракету «Буревестник» уникальной

Военный эксперт Кнутов: крылатая ракета «Буревестник» не имеет аналогов в мире
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» 6 октября назвал крылатую ракету «Буревестник» уникальным средством, не имеющим аналогов в мире.

«Ракета «Буревестник» — это крылатая ракета неограниченной дальности. <...> Это уникальное средство, в мире ничего подобного не имеется», — заявил эксперт.

Он рассказал, что в качестве двигателя используется в том числе ядерный реактор, который позволяет ракете достаточно долгое время находиться в воздухе и практически не иметь ограничений по дальности. За счет этого, по словам Кнутова, «Буревестник» может обходить места нахождения противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также двигаться на предельно малых высотах и быть малозаметной, неся при этом мощную ядерную боевую часть.

Кроме того, ядерный реактор представляет собой определенный потенциал с точки зрения причинения ущерба противнику, подчеркнул военный эксперт.

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Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил об успешном последнем испытании «Буревестника». По его словам, после завершения административно-бюрократических процедур оружие перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство.

Кроме того, глава государства добавил, что на сегодняшний день фактически завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат».

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