Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет

Гиперзвуковые ракеты России дали стране огромное преимущество перед США. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в субботу, 7 октября.

Он напомнил, что Соединенные Штаты потратили большую сумму на истребитель F-35, который не способен выполнять свои задачи при дожде.

«А СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить», — отметил экс-аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн выразил мнение, что разработчики российского оружия способны на нечто невероятное. Так, он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Тогда, 5 октября, глава государства заявил о завершении работы над системой «Сармат». Российский лидер также сообщил о проведении последнего успешного испытания «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой.

Еще в начале сентября журнал Military Watch Magazine написал, что комплекс «Сармат» еще больше увеличит разрыв между Россией и США в их стратегических ядерных силах. Издание отметило, что одна такая ракета потенциально способна опустошить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса.

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.