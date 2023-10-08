Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Мир
ЦАХАЛ объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа
Армия
Российская авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Происшествия
Во Владивостоке подросток за рулем Toyota устроил ДТП с четырьмя автомобилями
Мир
ЦАХАЛ подтвердила захват израильских заложников боевиками ХАМАС
Мир
СМИ сообщили об освобождении удерживаемых на юге страны в заложниках израильтян
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Недвижимость
Россияне стали продавать дешевую ипотеку
Мир
Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
Мир
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Мир
Блинкен призвал Палестину к восстановлению стабильности в регионе
Мир
Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям

Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: гиперзвуковые ракеты РФ невозможно сбить
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гиперзвуковые ракеты России дали стране огромное преимущество перед США. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в субботу, 7 октября.

Он напомнил, что Соединенные Штаты потратили большую сумму на истребитель F-35, который не способен выполнять свои задачи при дожде.

«А СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить», — отметил экс-аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн выразил мнение, что разработчики российского оружия способны на нечто невероятное. Так, он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Тогда, 5 октября, глава государства заявил о завершении работы над системой «Сармат». Российский лидер также сообщил о проведении последнего успешного испытания «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой.

Еще в начале сентября журнал Military Watch Magazine написал, что комплекс «Сармат» еще больше увеличит разрыв между Россией и США в их стратегических ядерных силах. Издание отметило, что одна такая ракета потенциально способна опустошить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса.

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023