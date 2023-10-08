Эксперт Кошкин объяснил неготовность армии Израиля к атаке ХАМАС

Армия обороны Израиля и спецслужбы оказались настолько не готовы к атаке, что объяснения вроде тех, что нападения ожидали с севера, а оно случилось с юга, не котируются в свете ряда моментов, о которых 7 октября в беседе с «Известиями» упомянул завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин.

«Были колоссальные средства вложены в технологию разведки со стороны границы сектора Газа, даже построена стена, но, к сожалению, ничего не сработало и Армия обороны Израиля и спецслужбы были не готовы. Внезапность их застала врасплох, бульдозеры сломали стену, зашли вооруженные — некоторые автоматами — люди, смогли захватить несколько населенных пунктов, взять в заложники солдат Армии обороны Израиля и мирных жителей», — отметил он.

Кошкин особенно отметил, что палестинцы смогли уничтожить один из самых высокотехнологичных танков Merkava Barak, другой — захватить.

«Откровенно скажем, были весьма расслаблены и пытаются объяснить тем, что ожидали подобного рода нападения с севера, а оказалось, что их застали врасплох с юга, со стороны сектора Газа. Дело в том, что не готовы были работать силы безопасности и сухопутные войска», — добавил эксперт.

По мнению Кошкина, Израиль уверен в превосходстве своего высокотехнологичного вооружения, из-за чего им практически некого бояться. Однако в итоге эта уверенность обернулась для них потерей этого самого оружия.

«Да, они находятся в окружении государств, которые весьма недружелюбно относятся к Израилю, но они глубоко убеждены, что готовы своей технологией, своими высокотехнологичными средствами уничтожения подавить любые наступательные действия, как с юга, так и с севера. Оказалось, что, как говорят их лидеры, копеечные дроны копеечными гранатами сожгли дорогостоящий современный танк Merkava Barak», — резюмировал военный эксперт.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Как рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба, за два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремело три-четыре ракетных обстрела — подобного не было около 30 лет.

Вечером 7 октября министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны. Этот статус позволяет командованию тыла вооруженных сил ограничивать собрания и закрывать районы при необходимости.

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.