Израиль представил боевой танк пятого поколения с системами ИИ

Министерство обороны Израиля представило новейший боевой танк пятого поколения «Меркава», получившего название «Барак». Об этом Cursorinfo сообщает во вторник, 19 сентября.

Танк оборудован системами с искусственным интеллектом и сенсорами обнаружения целей спектром 360 градусов, передает RT.

Первые машины были недавно переданы 52-му бронетанковому батальону сухопутных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее, 19 июня, портал Walla со ссылкой на анонимного польского военного эксперта сообщил, что Украина и Польша могут получить крупную партию списанных израильских танков «Меркава». В материале отмечалось, что переговоры о поставках Израиль мог начать из-за давления США.

В министерстве обороны Израиля заявили в ответ на это, что информация о поставке Украине танков «Меркава» не соответствует действительности, передает НСН.

В ведомстве указали на то, что сразу несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков из резервов Армии обороны Израиля. При этом обсуждение покупки изъявившими желание государствами еще не привело к какому-либо соглашению.

Ранее, в 2020 году танк «Меркава» перевернулся во время учений, попытавшись заехать на платформу, сообщает телеканал «Звезда».