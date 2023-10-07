«Известия» публикуют кадры с моментом удара по структурам ХАМАС в секторе Газа
«Известия» публикуют кадры с моментом удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по военным структурам ХАМАС в секторе Газа.
Ранее в этот день сообщалось, что истребители армии нанесли удары по двум многоэтажным зданиям в секторе Газа.
Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на массированные обстрелы Израиля утром 7 октября. Ответственность за ракетный обстрел тогда взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
По информации СМИ, в результате ракетного обстрела по Израилю погибли минимум 100 человек.
На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш самым решительным образом осудил нападение ХАМАС на города Израиля и призвал использовать дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения палестино-израильского конфликта.