Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН решительно осудил нападение ХАМАС на Израиль
Мир
СМИ сообщили о минимум 100 погибших при атаке на Израиль
Армия
Над Крымом сбили переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200
Мир
Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа
Мир
В США заявили об удивлении Байдена от числа противников помощи Украине
Мир
Жители выстроились в очередь в пункт сдачи крови в израильской Хайфе
Мир
ЦАХАЛ подтвердила захват израильских заложников боевиками ХАМАС
Мир
Нетаньяху высказался за продолжительную военную операцию в секторе Газа
Мир
СМИ назвали нападение ХАМАС на Израиль провалом разведки страны
Политика
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Мир
Политолог указал на улучшенную подготовку ХАМАС к нынешней атаке на Израиль
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян
Сюжет:

Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба 7 октября.

В распоряжении «Известий» оказалось видео с моментом удара.

«Некоторое время назад истребители армии нанесли удары по военной структуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Переменный Восток: Палестина и Израиль переживают очередную эскалацию
Сколько людей уже пострадало и может ли измениться ситуация в регионе

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Жители израильского города Хайфа выстраиваются в очередь для добровольной сдачи крови для помощи раненым. Обстановка на месте спокойная, также можно услышать звучащий через мегафон голос координатора очереди.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023