Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа
Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба 7 октября.
В распоряжении «Известий» оказалось видео с моментом удара.
«Некоторое время назад истребители армии нанесли удары по военной структуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.
Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».
Жители израильского города Хайфа выстраиваются в очередь для добровольной сдачи крови для помощи раненым. Обстановка на месте спокойная, также можно услышать звучащий через мегафон голос координатора очереди.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.