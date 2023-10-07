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Посол Палестины в РФ назвал условие для мира с Израилем

Посол Палестины в РФ назвал условием мира с Израилем принцип двух государств
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor
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Мирный процесс с Израилем возможен только на условиях принципа двух государств. Об этом в субботу, 7 октября, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

Он отметил, что палестинская сторона возлагает ответственность за эскалацию конфликта исключительно на Израиль.

Посол также добавил, что по обострению ситуации Палестина находится в контакте с Россией.

«Конечно, мы контактируем, связывались. Россия призывает и израильскую, и палестинскую стороны к прекращению огня и началу переговоров, что-то сделать для разрешения ситуации», — указал Хафиз Нофаль в комментарии ТАСС, добавив, что палестинская сторона высоко ценит позицию Москвы по данному вопросу.

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Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности. Она указала, что должно начаться налаживание переговорного процесса для долгожданного мира на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части государства было введено особое положение. Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Позднее в этот же день ХАМАС сообщило о взятии в плен генерала армии Израиля Нимрода Алони. По информации группировки, в настоящий момент он находится в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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