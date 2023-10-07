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Палестинские боевики сообщили о взятии в плен генерала армии Израиля

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Фото: соцсети
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Палестинская группировка ХАМАС сообщила о взятии в плен генерала армии Израиля Нимрода Алони. Об этом сообщили боевики в субботу, 7 октября.

По словам ХАМАС, в настоящий момент он находится в секторе Газа. Палестинские боевики также приложили к публикации в Telegram-канале фотографию, на которой запечатлен момент взятия в плен генерала.

Алони до августа 2022 года командовал дивизией Газы.

Боевики группировки ХАМАС атаковали Израиль. Главное

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части государства было введено особое положение. Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности. Она указала, что должно начаться налаживание переговорного процесса для долгожданного мира на Ближнем Востоке.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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