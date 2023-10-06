Орбан заявил об «изнасиловании» Венгрии и Польши Евросоюзом

Евросоюз (ЕС) навязал Польше и Венгрии новые соглашения по распределению нелегальных мигрантов, «юридически изнасиловав» страны, компромисса по этим правилам не будет. Об этом 6 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что Будапешт будет защищать свои границы от мигрантов.

Ранее, 30 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах ЕС стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. Он настоял на прохождении прибывшими гражданами обязательной процедуры регистрации во всех странах альянса.

В июне ряд участников министерского совещания в Брюсселе успел назвать их миграционный план историческим. Однако Венгрия и Польша выступили против него.

Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе. Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

Вместе с тем в том же месяце замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в разговоре с «Известиями» указал, что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.