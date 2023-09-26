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Украинские власти сообщили о взрыве на предприятии в Кривом Роге

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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На одном из предприятий Кривого Рога произошел взрыв. Об этом 26 сентября сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Утро началось со взрыва в Кривом Роге. Прилет произошел по одному из предприятий города», — написал Лысак.

Кроме того, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве. Подробности не приводятся.

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Днем ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что в Одессе повреждено зернохранилище и «фактически уничтожен» морской вокзал после ночных взрывов. По ее словам, взрывы произошли в припортовой инфраструктуре.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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