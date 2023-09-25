На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
В Одессе повреждено зернохранилище и «фактически уничтожен» морской вокзал после ночных взрывов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
По ее словам, взрывы произошли в припортовой инфраструктуре, передает телеканал «Рада».
Днем ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в портовом городе Южный Одесской области. Также сообщалось о взрывах в некоторых районах Одесской области. Местные власти данную информацию не комментировали.
До этого, 18 сентября, сильные взрывы прозвучали в городе Измаиле Одесской области, где находится крупный морской порт. Также в городе была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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