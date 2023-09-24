Украинские СМИ сообщили о взрывах в портовом городе Южный Одесской области

Взрывы прозвучали в портовом городе Южный Одесской области. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua».

Также взрывы произошли в некоторых районах Одессы и области, сообщает одесское издание «Думская». Местные власти данную информацию не комментировали.

В Николаевской, Одесской, а также в Кировоградской области действует воздушная тревога.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

До этого, 18 сентября, сильные взрывы прозвучали в городе Измаиле Одесской области, там находится крупный морской порт. Также в городе была объявлена воздушная тревога.

ВС РФ начали атаковать критические объекты украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, данный шаг стал ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.