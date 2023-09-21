Песков сообщил о начатом следствии после гибели миротворцев

По факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие. Об этом 21 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сказал он журналистам.

По его словам, азербайджанская сторона принесла извинения и предприняла определенные действия.

«Мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи. Мы пока не знаем все детали этого, но, по крайней мере, ведется следствие», — сказал представитель Кремля.

Также он сообщил, что конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет.

«Пока нет об этом речи. Президенты условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет», — указал Песков.

Ранее в этот день сообщалось, что были задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Также был отстранен командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность.

В оборонном ведомстве России также отметили, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Также 20 сентября в Минобороны России заявили, что автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие приняли на себя удар ради обеспечения мира в регионе.

Тогда азербайджанское минобороны выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что с целью расследования обстоятельств произошедшего на месте в данное время сообща работают следственные органы Азербайджана и РФ.

21 сентября Алиев тоже выразил глубокие соболезнования по этому поводу в телефонном разговоре с Путиным.