Польша предложила украинским олигархам продавать зерно на других рынках

Олигархи Украины должны продавать зерно не в Польше, а на других рынках. Об этом 21 сентября заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Украинские олигархи хотели продавать зерно в Польше. Речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на рынках, на которых должны его продавать, а не на польском рынке, поскольку это вредит Польше», — сказал он Polskie Radio.

Блащак указал, что правящая польская партия «Закон и справедливость» будет проводить последовательную политику в вопросе украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В этих странах обеспокоены из-за того, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции.

После этого Киев подал во Всемирную торговую организацию иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

19 сентября министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать украинскую сторону из-за ситуации с поставками зерна.

Комментируя спор между Украиной и Польшей по поводу экспорта зерна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди. Россия, в свою очередь, внимательно наблюдает за развитием ситуации, указал он.