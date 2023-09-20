Песков прокомментировал торговый спор между Украиной и Польшей

Спор между Украиной и Польшей по поводу экспорта зерна не последний, продолжение этих конфликтов — впереди. Об этом 20 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Украинский режим свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше, и она будет все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства», — сказал он.

Песков подчеркнул, что число подобных конфликтов в будущем будет только расти. Россия в свою очередь внимательно наблюдает за развитием ситуации, указал он.

В прошлом году Евросоюз (ЕС) разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других стран. С мая 2023 года Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, которые неоднократно продлялись. 15 сентября ЕК решила не продлевать запрет, однако при этом обязала украинскую сторону ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия решили продлить эмбарго. В Варшаве назвали украинское зерно угрозой для стран — членов ЕС, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

Позднее, 18 сентября, заместитель украинского министра экономики и торговый представитель Тарас Качка заявил, что страна подает иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии по причине продления ими запрета на ввоз зерна вопреки решению ЕК.

В тот день министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус указал, что Украину не примут в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна. Киев подал заявку на вступление в альянс в феврале прошлого года. В июне ЕС согласовал стране статут кандидата.

19 сентября замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответных мерах на жест Польши по продлению зернового запрета. По его словам, в течение нескольких дней ввоз из Варшавы лука, помидоров, капусты и яблок будет запрещен.

Тогда министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что страна может прекратить поддержку Украины из-за ситуации с поставками зерна. По его словам, действия Киева, в том числе намерение судиться с Варшавой из-за эмбарго, влияют на общественное мнение в польском государстве и вредят самой стране.