Число пострадавших при ЧП в Балашихе возросло до 13

Число пострадавших при взрыве газа и обрушении дома в Балашихе возросло до 13, из них семь человек были госпитализированы. Об этом 20 сентября сообщили медицинские службы.

«По последним данным, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них семеро госпитализированы, в том числе три сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Взрыв в Балашихе произошел утром в этот день. Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: Октябрьская улица, 10. В результате обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир.

Изначально сообщалось о четырех погибших при ЧП. Позже при проведении спасательных работ произошло повторное обрушение здания. Погибли двое спасателей, еще четверо пострадали, таким образом общее число жертв ЧП выросло до шести человек. У них диагностировали различные повреждения, от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.