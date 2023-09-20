Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

СК РФ сообщил об обысках в управляющей и газовой компаниях после взрыва в Балашихе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи ведут обыски в управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в Балашихе. Изымается документация, сообщили 20 сентября в Следственном комитете (СК) РФ.

Также допрашиваются сотрудники компаний, сообщила представитель управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Взрыв в Балашихе произошел утром в этот день. Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: улица Октябрьская, дом № 10. В результате обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир.

Изначально сообщалось о четырех погибших при ЧП. Позже при проведении спасательных работ произошло повторное обрушение здания. Погибли двое спасателей, еще четверо пострадали, таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. Семь человек пострадали. У них диагностировали различные повреждения от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023