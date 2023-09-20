Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе

При повторном обрушении дома в Балашихе после взрыва газа погибли двое спасателей, еще четверо пострадали. Об этом 20 сентября сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о четырех погибших, таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. Еще семь человек пострадали, у них диагностировали различные повреждения от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

В 8:30 экстренным службам поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

Позднее произошло повторное обрушение, передает Telegram-канал Mash. По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.