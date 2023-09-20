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В квартире многоэтажки в Балашихе прогремел взрыв газа

Один человек пострадал при взрыве газа в квартире многоэтажки в Балашихе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Информацию подтвердили 20 сентября в МЧС.

Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской.

«К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что произошло обрушение третьего и четвертого этажей в 9-этажном газифицированном доме. Дальнейшая информация уточняется», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, повреждено не менее 10 квартир.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в 8:21. Обрушения затронули три этажа, есть задымление.

«Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — написал он в Telegram.

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Ранее, 14 сентября, взрыв прогремел в одном из домов поселка Семендер под Махачкалой. После хлопка газовоздушной смеси в здании начался пожар. Горение удалось полностью ликвидировать в 01:28 (совпадает с мск). Из дома были эвакуированы 70 человек, еще десятерых спасли сотрудники экстренных служб.

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