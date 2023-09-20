Один человек пострадал в результате взрыва газа в Балашихе
Один человек пострадал в результате взрыва газа в квартире девятиэтажного дома в подмосковной Балашихе. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской.
Информацию о наличии пострадавших подтвердил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим», — написал он в Telegram-канале.