Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников

Президент России Владимир Путин посетил в Ижевске предприятие «Аэроскан». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Предприятие является головной организацией группы компаний ZALA Aero и специализируется на разработке и производстве беспилотников. В частности, «Аэроскан» выпускает боеприпасы «Ланцет».

Путин осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода.

«Президента сопровождали: заместитель зредседателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко», — говорится в сообщении.

Путин ранее в этот день прибыл в Ижевск, где провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Президент призвал предприятия ВПК активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, а также «как и прежде, повышенное внимание уделять качеству военной промышленности». Кроме того, глава государства поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 31 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ОПК многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.