Путин прибыл в Ижевск для проведения заседания Военно-промышленной комиссии

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 19 сентября, прибыл в Ижевск. В этот день в стране отмечается День оружейника, который празднуют все работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В этом городе президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии России.

Как ранее в этот день сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на заседании комиссии президент поздравит всех, кто имеет отношение к ОПК, а затем в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов комплекса.

В августе в Подмосковье прошел форум «Армия-2023», который показал совершенствование ОПК России на фоне проведения спецоперации. На форуме присутствовали тысячи специалистов из 76 стран. В рамках форума было представлено почти 30 тыс. образцов российского вооружения. Так, концерн «Калашников» за год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%, а также выросли объемы производства беспилотников. Помимо этого, почти в 1,5 раза за аналогичный период вырос выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь», «Стрела» и «Китолов».

До этого, в начале июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.