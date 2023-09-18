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Кинолог назвал симптомы головных болей у собак

Кинолог Голубев: при головной боли собака может быть раздражительной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Собаки, как и люди, могут страдать от неприятных последствий головных болей. О том, как понять, что у питомца болит голова, и на фоне чего это может происходить, «Известиям» 18 сентября рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, симптомы головных болей у собаки бывает сложно распознать. Хозяину важно вовремя замечать изменившееся и странное поведение питомца, поскольку иногда головные боли у собак могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Он отметил, что любая боль заметно влияет на поведение собаки. В частности, питомец может быть более раздражительным, агрессивным, уходить от общения, быть грустным, меньше спать или больше возбуждаться от привычных действий и вещей, отказываться от еды.

«Есть определенные симптомы, которые точно помогут определить наличие головной боли у питомца: если собака суется мордой в узкие места, например между кроватью и стеной и долгое время лежит в таком положении или просто упирается головой во что-то твердое и сидит в таком положении. Также собака может засовывать голову под диван или кресло. Таким образом питомец или пытается уснуть, или уходит от общения и внимания со стороны», — рассказал кинолог.

Он отметил, что такое поведение сигнализирует о достаточно сильной боли. Это состояние можно сравнить с тем, что испытывает человек при мигрени: становится легче только в темноте и тишине. Поэтому важно подмечать любые изменения в поведении животного, чтобы боль не усиливалась и не становилась невозможной.

Говоря он причинах головных болей у собак, эксперт подчеркнул, что они могут быть разными. Самые распространенные из них — травмы головы, стоматологические проблемы, симптомы другого заболевания, опухоли, стресс.

«Если вы заметили любое изменение в поведении животного, не стоит сразу предполагать, что у питомца болит голова. Такое поведение может сигнализировать о разных проблемах, которые касаются здоровья. Важно вовремя обращаться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить серьезные заболевания и помочь любимцу», — подытожил Голубев.

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15 сентября специалист поддержки пользователей сервиса «Авиасейлс» Анна Павлова рассказала, как подготовиться к перелету с собакой. По ее словам, начать это делать стоит за два-три месяца для путешествия за границу и за две-четыре недели для полетов по России.

Подготовка включает посещение ветеринара, проставление прививок, оформление необходимых документов. Перед бронированием билетов она посоветовала уточнить политику авиакомпании для перевозки животных.

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